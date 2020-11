Dieses Rezept kommt von Stephan Lück aus dem Ernährungswerk in Köln.

Zutaten für 4 Personen:

1 mittelgroße Batate

1 EL Blütenhonig

1 TL Salz

1 kleine Bioorange

1 kleine Biolimette

1 EL frisch geriebenen Ingwer

2 EL gehackte Mandeln

Zubereitung:

Die Orange und die Limette waschen und jeweils die Hälfte der Schale abreiben. Saft der halben Zitrone und der ganzen Limette mit dem Schalenabrieb in eine Schüssel geben. Mit Honig, Salz und dem geriebenen Ingwer verrühren.

Die Batate schälen und gründlich waschen. Mit einer Reibe in eine Schüssel reiben und zur Marinade in die Schüssel geben. Die Mandeln dazugeben und servieren.



Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 05.11.2020, 18:45 Uhr