Dieses Rezept kommt von Mirko Reeh.

Für 4 Personen - Zubereitungsdauer: ca. 40 Minuten

Zutaten:

600 g Birnen

400 g Chicorée

4 Zwiebeln

100 ml Apfel oder Weißwein

100 g Cranberrys

2 EL Apfelessig

200 g Zucker

1 TL Kardamom Kapseln

1 TL rote Pfeffer Beeren

Salz & Pfeffer

Zubereitung:

Birnen mit Schale in kleine Würfel schneiden. Chicorée vom Strunk befreien und in Streifen schneiden. Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden. Zucker schmelzen, leicht bräunen, dann Zwiebeln und Birnen hinzu geben. 5 Min. bei mittlerer Hitze durchmengen, Chicoree hinzu geben und mit dem Wein ablöschen. Die Gewürze und Cranberrys hinzu geben, danach mit Salz und Pfeffer würzen.

Das Chutney kann kalt oder warm gegessen werden.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 13.09.2019, 18:45 Uhr