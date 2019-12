Ein Rezept aus der Gewürzmanufaktur "Der kleine Gourmet" in Biedenkopf.

Zutaten für 2-3 Personen:

225 g Weizenmehl

115 g Butter

85 g Zucker

1 EL Vanillezucker

1 Prise Salz

450 Pflaumen

2 EL Glühwein Gewürz

1 Becher Schlagsahne

1 EL Vanillezucker

Vanilleeis so viel man mag

Zubereitung:

Schritt 1

Für den Crumble Teig lässt du die Butter erstmal etwas weich werden, so lässt sie sich leichter verarbeiten. Dann vermischt du alle Zutaten für die Streusel mit deinen Händen bis schöne Streusel entstehen.



Schritt 2

Jetzt kannst du schon mal den Backofen auf 200 Grad Ober- / Unterhitze vorheizen. In der Zwischenzeit bereitest du die Pflaumen vor. Diese werden gewaschen, halbiert, entsteint und in einer großen Schüssel beiseite gestellt. Über die Pflaumen gibst du 2 - 3 EL Glühwein Gewürz, je nachdem wie intensiv das XMAS Flavour sein soll! Jetzt alles gut vermischen und die Pflaumen nochmal 10 min ziehen lassen, damit sich das Gewürz gut mit den Früchten verbinden kann.



Schritt 3

Schon geht's los mit deinem Crumble. Schnapp dir eine passende feuerfeste Auflaufform und fette sie mit etwas Butter ein. Die Pflaumen gleichmäßig in der Form verteilen. Dann die Streusel gleichmäßig darüber verteilen, so dass alle Pflaumen bedeckt sind. Der Crumble braucht ca. 30 min im Ofen, bis er schön goldbraun und knusprig ist.



Schritt 4

So lange dein Crumble backt, kannst du schon mal hübsch den Tisch decken, Kaffee kochen und die Sahne mit etwas Vanillezucker steif schlagen. Der Crumble sollte nach dem Backen noch 15 min auskühlen. Dann kannst du ihn noch lauwarm mit Vanilleeis und Sahne genießen.



Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 10.12.2019, 18:45 Uhr