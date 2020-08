Do it yourself-Reinigungsmittel

Diese Rezepte stammen aus der Sendung "Puls", Bayerischer Rundfunk.

Allzweckreiniger

Zutaten:

1 Teelöffel Natron

1 Teelöffel Kernseife

1 Spritzer Zitronensaft

ggf. einige Tropfen ätherisches Öl (ganz nach Geschmack)

250 ml warmes Wasser

außerdem: eine saubere Sprühflasche und ggf. ein Trichter

Zubereitung:

Das warme Wasser in einen Topf geben. Die Kernseife reiben, in das Wasser geben und umrühren. Dann den Zitronensaft sowie das Natron hineingeben und ggf. mit einigen Tropfen ätherischem Öl versetzen. Anschließend das Putzmittel in die Sprühflasche füllen.

Badreiniger (Kalkentferner)

Zutaten:

3 Bio-Zitronen

100 ml Essigessenz

400 ml Wasser

außerdem: ein Schraubglas sowie eine saubere Glasflasche und ggf. ein Trichter

Zubereitung:

Die Zitronen in kleine Stücke schneiden und in das Glas geben. Essig-Essenz und Wasser dazu gießen. Das Glas verschließen und das Gemisch auf der Fensterbank an einem sonnigen Platz 2 Wochen lang ziehen lassen. Danach alles durch ein Sieb in eine Flasche füllen und die Zitronenscheiben ausdrücken. Zum Entfernen von Kalk das Mittel auf ein sauberes Tuch geben und die Flecken damit einreiben.

Glasreiniger

Zutaten:

250 ml Bioethanol

250 ml Wasser

3 TL Apfelessig

außerdem: eine saubere Sprühflasche und ggf. ein Trichter

Zubereitung:

Alle Zutaten in die Sprühflasche gießen, gut schütteln und wie gewohnt anwenden.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 11.08.2020, 18:45 Uhr