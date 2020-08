Sie möchten lieber ein hausgemachtes Eis genießen? Kein Problem: Denn unsere Eis am Stiel sind nicht nur lecker, sondern auch schnell und einfach selbst hergestellt. Ganz ohne Eismaschine! Hier finden Sie vier Rezepte unserer Experten.

Blitz-Eis von Dr. Stephan Lück (für 4 Personen)

Zutaten:

400 g gefrorene Erdbeeren

200 g frisch geputzte Erdbeeren

1 Becher Schlagsahne

1 Vanilleschote

1 EL dunkler Balsamico

100 g Baiser

Steviasüße

Minzblättchen



Zubereitung:



Die frischen Erdbeeren waschen, vom Stiel befreien und in Würfel schneiden. Baiser in grobe Stücke zerbröseln. Minzblättchen waschen. In einem Mixer die Sahne mit den gefrorenen Erdbeeren, dem Vanillemark aus der Vanilleschote und dem Balsamicoessig pürieren und anschließend mit Stevia süßen. In Gläschen geben und mit den geschnittenen frischen Erdbeeren, dem zerbröselten Baiser und den Minzblättchen servieren.

Gefrorener Beeren Smoothie (für 4 Personen)

Rezept von Regina Graff aus der Confiserie Graff in Frankfurt

Zutaten:

100 g Heidelbeeren

100 g Himbeeren

100 g Erdbeeren

100 g Brombeeren

1/2 reife Banane

100 ml Vollmilch

150 g griechischer Sahnejoghurt

3 EL Honig

1/2 Limette ( Saft und abgeriebene Schale)

Zubereitung:

Alle Zutaten pürieren, in Eisförmchen füllen und für ca. 3 Stunden im Gefrierfach kalt stellen.

Kokos-Mango-Eis (für 4 Personen)

Rezept von Regina Graff aus der Confiserie Graff in Frankfurt

Zutaten:

1 reife Mango

100 ml Wasser

300 ml Kokosmilch

200 g Cream of Coconut (erhältlich in gut sortierten Supermärkten oder in Asialäden)

80 g Puderzucker

1/2 TL Zimt, gemahlen

Zubereitung:

Die Mango schälen und in Stück schneiden. Mit Wasser pürieren und die Eisförmchen zur Hälfte mit der Mangomasse befüllen und einfrieren. Für die Kokosmasse Kokosmilch mit Cream of Coconut, Puderzucker und Zimt verrühren und als zweite Schicht auf die bereits gefrorene Mangoschicht füllen. Nach ca. 3 Stunden im Gefrierfach ist das zweischichtige Eis dann fertig.

Mojito-Eis (für 4 Personen):

Rezept von Regina Graff aus der Confiserie Graff in Frankfurt

Zutaten:

200 ml Wasser

200 g brauner Rohrzucker

frische Minze

80 ml weißer Rum

2 Limetten

Zubereitung:

Den braunen Rohzucker mit Wasser in einen Topf geben und erwärmen. Einige Blättchen frische Minze für 10 Minuten darin ziehen lassen und beiseite legen. Sobald das Zucker-Wassergemisch abgekühlt ist, den weißen Rum hinzugeben. Die Zuckerwasser-Rummischung in die Eisformen füllen, frische Minzblätter hinzugeben und jeweils ein bisschen frischen Limettensaft darüber träufeln. Anschließend für 3 Stunden ins Gefrierfach stellen.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 22.04.2020, 18:45 Uhr