Dieses Rezept für 4 Personen kommt von Hubertus Marquardt, Küchenchef des Radisson Blu Hotels in Frankfurt.

Zutaten:

200 g Junger Blattspinat

½ Granatapfel

20 g frische Datteln oder alternativ Birnen

30 g Schafkäse

10 ml Limonenöl

20 ml Olivenöl

den Saft einer Limette

1 große Chili

Zubereitung "schnelle Vinaigrette":

Limonenöl, Olivenöl und den Limettensaft in ein verschließbares Gefäß geben und gut schütteln.

Zubereitung Salat:

Blattsalat waschen. Granatapfel entkernen. Dazu den Granatapfel leicht andrücken und in einer Schüssel ausklopfen. Schafkäse zerbröseln. Chili in feine Ringe schneiden. Datteln oder Birnen in Würfel oder Scheiben schneiden. Spinat, Dattelwürfel und Granatapfel vorsichtig mit dem Dressing vermengen. Je nach gewünschtem Schärfegrad die Chili darüber geben.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 20.03.2020, 18:45 Uhr