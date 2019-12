Ein Rezept aus dem Restaurant "Kastanie" in Fechenheim.

Zutaten:

1kg Mehl

1 Teelöffel Salz

0,2 l kaltes Wasser

1 Ei (wer mag)

Zubereitung

Mehl, Salz, Wasser und auf Wunsch ein Ei in eine Schüssel geben und zu Teig kneten. Die Teigstücke zu Kugeln formen (etwa Golfball groß). Kugel hauchdünn ausrollen. Die Teiglappen auf einem umgekehrten Backblech in den Backofen geben, bei 180 Grad ca 5 - 10 Minuten backen, bis er goldbraun ist. Die Mlinci mindestens einen Tag ruhen lassen. Trocken lagern.

Dann in Stücke brechen und in eine Schüssel geben. Mit heißem Wasser übergießen und umrühren. Die Schüssel mit einem Handtuch abdecken, damit der Dampf in den Teig ziehen kann.

Weitere Informationen Kontakt Restaurant Kastanie

Leinwebergasse 4-6

60386 Fechenheim

Tel.: 069 4171000

Web: www.kastanie-in-fechenheim.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 06.12.2019, 18:45 Uhr