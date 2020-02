Dieses Rezept für 4 Personen kommt von „Les Deux Dienstbach“ aus Wiesbaden.

Zutaten für den Salat:

4 Stk. Chicorée

400 g Feldsalat

Butter

Salz

40 g Haselnüsse (ganz)

Zutaten für das Salzkaramell:

200 g Zucker

50 g Wasser

100 g Sahne

150 g Salzbutter

Zutaten für die Dijon-Vinaigrette:

1 EL Dijonsenf

2 EL weißer Balsamico-Essig

4 EL Sonnenblumenöl

2 EL Olivenöl

1 Schuss Wasser

etwas Salz und Pfeffer

Zubereitung Salat:

Feldsalat im kalten Wasser gut durchwaschen, so dass kein Sand mehr vorhanden ist. Abtropfen lassen und in einen Einsatz mit einem Tuch legen. Haselnüsse in eine erhitzte Pfanne geben, etwas Zucker hinzufügen und unter stetigem Rühren goldbraun werden lassen. Danach auf einen Teller mit Backpapier geben.

Zubereitung Vinaigrette:

Senf, Essig, Salz und Pfeffer in eine Schüssel geben und verrühren. Dann das Sonnenblumenöl langsam unter stetigem Rühren hinzugeben. Es entsteht eine Emulsion, die Vinaigrette dickt an. Das Olivenöl ebenfalls langsam hinzufügen. Nun etwas Wasser unterrühren, damit die Vinaigrette schön geschmeidig wird und nicht zu dick. Anschließend nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken, wenn nötig!

Zubereitung Salzkaramell:

Zucker und Wasser in einer Pfanne so lange erhitzen, bis Sie eine Karamell-Verfärbung erhalten. Dann die Sahne unterrühren und zum Schluss die Salzbutter. Kurz köcheln lassen und dann in ein Glas abfüllen. Falls das Salzkaramell zu fest wird, wenn es abgekühlt ist, kurz in einem Topf erhitzen – aber nicht zu stark. Falls es sich trennt, etwas Sahne hinzu geben.

Zubereitung Chicorée:

Wasser mit Salz aufsetzen und zum Kochen bringen. Den Chicorée-Strunk leicht entfernen und den Chicorée längs halbieren. Den Chicorée im siedenden Wasser ca. 4 – 6 Minuten kurz blanchieren. Dann in Eiswasser abschrecken und auf einem Teller mit Küchenrolle trocken legen. Eine Pfanne mit Butter erhitzen, bis diese schön goldbraun ist. Den Chicorée nochmals längs halbieren und in die Pfanne geben. Von allen Seiten goldbraun anbraten und zum Schluss salzen. Anschließend auf dem Teller mit dem Feldsalat anrichten und das Salzkaramell darüber geben.

Anrichten:

Feldsalat mit der Vinaigrette in einer Schüssel vermengen und auf einem Teller anrichten. Die Haselnüsse um den Salat drapieren, gerne auch einige Nüsse klein hacken und oben drauf streuen. Den gebraten Chicorée daneben anrichten und Salzkaramell mit einer Gabel über den Chicorée geben. Bon appétit!

