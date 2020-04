Ein Rezept von Klaus Bramkamp, InterContinental Frankfurt.

Zutaten:

240 g Gorgonzola

1 Birne

1 EL Honig

1 halber Zweig Rosmarin

etwas Butter

2 EL Balsamico-Essig

1 Spritzer Zitronensaft

Zubereitung:

Honig in kleinem Topf erhitzen, zwei Esslöffel Wasser hinzufügen und den Rosmarinzweig hinzugeben.

Die geschälte Birne in Spalten schneiden. Eine Birne vierteln und längs dritteln. ¼ Birne pro Person. Die Birnenspalten in den heißen Honig geben, eine Messerspitze kalte Butter hinzugeben und bei kleiner Hitze die Birne mit Honig glasieren. Zum Schluss mit den zwei Esslöffeln Balsamico-Essig und einem Spritzer Zitronensaft fertigstellen.

Die Birnen herausnehmen und neben dem Käse platzieren.

Den Käse in vier gleichgroße Stücke schneiden und mit den Balsamico-Birnen servieren.

Tipp Servieren Sie dazu geröstetes Weißbrot und ein paar Walnüsse

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 03.04.2020, 18:45 Uhr