Ein Rezept von Claudia Spura.

Zutaten:

2 Weizentortillas (Fertigprodukt) oder selber machen

150 g weißer Spargel

je 2 TL Salz & Zucker

4 -5 EL Crème fraîche

1/2 TL Senf

1 Spritzer Zitrone

etwas weißer Pfeffer & Salz

150 g Grüne Soße-Kräuter (frisch oder tiefgefroren)

4 hartgekochte Eier

100 g gekochter Schinken

2 große Salatblätter (Eisberg- oder Bataviasalat)





2 Papierservietten und 2 breite Trink- oder Weckgläser

Zubereitung:

Spargelstangen schälen und in zwei bis drei Zentimeter große Stücke schneiden. Spargelstücke in gesalzenem und gezuckertem Wasser etwa 15 bis 18 Minuten (nicht zu weich) kochen. Aus dem Kochwasser nehmen und in einem Sieb abtropfen lassen.

Crème fraîche mit Senf, Zitrone, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Grüne Soße-Kräuter fein schneiden und zur Soße geben. Die Eier und ¼ des gekochten Schinkens in kleine Würfel schneiden und unterheben. Den restlichen Schinken und die Salatblätter in Streifen schneiden.

Weizentortillas kurz in der Mikrowelle, in einer Pfanne oder im Backofen (gemäß Packungsanleitung) erwärmen, sodass die Tortillas weich werden.

Tortillafladen mit der Crème fraîche-Soße bestreichen, dabei ringsum einen Rand von zwei Zentimetern frei lassen. Die Salatstreifen darüber streuen. Dann mit den Schinkenstreifen und den Spargelstücken belegen. Den Weizenfladen zuerst an der unteren Seite etwas nach oben klappen. Danach rechts und links die Seitenteile darüber klappen und zusammenrollen.

Servier-Tipp: Den gefüllten Wrap auf der unteren Seite mit einer Papierserviette umwickeln und in ein Weckglas oder ein Trinkglas stellen

Grundrezept Wrap-Teig:

Zutaten für 4 Wraps:

1 TL Backpulver

200 g Mehl

1 TL Salz

2 EL Sonnenblumenöl

4 EL Wasser

Zubereitung:

Geben Sie alle Zutaten in eine Rührschüssel und kneten Sie diese zu einem schönen glatten Teig. Danach für circa 15 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche den Teig dünn ausrollen und in circa zehn Stücke schneiden. In einer Pfanne mit erhitztem Öl kurz von beiden Seiten braten. Zum Schluss in ein Tuch wickeln und nach Belieben belegen.

