Ingwershot selbst gemacht - Ganz leicht!

Zutaten:

Für circa 450 Milliliter frischen Ingwertrunk (ergibt zehn bis zwölf Shots):

100 g Bio-Ingwer

2 Bio-Zitronen (bzw. etwa 200 ml Zitronensaft)

100 ml naturtrüben Apfelsaft

ca. 50 ml flüssige Süße (z.B. Agavendicksaft oder Honig), alternativ Birkenzucker verwenden oder die Süße ganz weglassen

optional 1 TL Zimt, 1 TL Kurkuma und/oder eine Messerspitze Cayennepfeffer

Zubereitung:

Den Ingwer schälen und in grobe Würfel schneiden. Die Zitronen auspressen. Alle Zutaten in einen Mixer geben und fein pürieren. Den Saft durch ein feines Sieb filtern und in eine saubere Flasche füllen. Dann im Kühlschrank aufbewahren.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 16.07.2020, 18:45 Uhr