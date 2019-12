Ein Rezept aus der Trattoria Da Valentino in Königstein.

Zutaten:

100 g Karotten

80 g Sellerie

80 g Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1,2 kg Kalbsschulter

200 ml Olivenöl

200 g Maronen

eine Hand voll Walnüsse

200 g Pancetta

100 g Lardo (fetter Speck)

1 Zweig Rosmarin

Weißwein zum Ablöschen

250 g Steinpilze

2 Blätter Salbei

Kordel zum Zubinden

Holzspieß

Zubereitung:

Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Das Kalbfleisch zunächst flach klopfen. Die Pilze sowie den Knoblauch in Scheiben schneiden. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und beides darin anbraten. In einer zweiten Pfanne die Karotten, Zwiebeln, Sellerie und den Bauchspeck kurz anbraten. Den Salbei klein schneiden und dazu geben. Mit Weißwein ablöschen. Danach die Maronen dazu geben. Die Mischung aus der zweiten Pfanne mittig auf das Fleisch geben. Anschließend die Steinpilze darauf geben. Zum Schluss die Walnüsse darüber verteilen. Nun das Fleisch von beiden Seiten nach oben klappen und mit dem Holzspieß sowie der Kordel verschließen. Die Kalbsroulade nun scharf anbraten. Wenn das Fleisch Farbe bekommen hat, vom Herd nehmen, den Rosmarinzweig auf das Fleisch legen und in einer feuerfesten Form für 2 Stunden bei 180 Grad im Ofen garen.

Kontakt Trattoria Da Valentino

Hauptstraße 27

61462 Königstein

Tel. 06174-9690033

Web: www.trattoria-da-valentino.de

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 02.12.2019, 18:45 Uhr