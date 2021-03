Ein Rezept von Hanna Hong vom Restaurant MoMo in Eschborn.

Zutaten:

5 Blätter Nori

150 g Spinat

5 Eier

1 Möhre

300 g Rundkornreis

1 gelber eingelegter Rettich

5 Streifen Krabben Sticks

Salz

Sesamöl

Sesam

Besonderes Küchenwerkzeug: Sushimatte zum Rollen (geht aber auch ohne)

Zubereitung:

Den Reis waschen und im Reiskocher (oder Topf) kochen. Den Spinat waschen und blanchieren. Mit Salz und Sesamöl würzen. Die Karotten waschen und in feine Stifte schneiden. Anschließend in der Pfanne mit etwas Speiseöl anbraten und mit Salz würzen. (Nicht mit Sesamöl anbraten!)

Eier gut miteinander verquirlen und in die zuvor benutzte Pfanne zugeben. Bei geringer Hitze langsam stocken lassen und dann wie einen Pfannkuchen wenden. Danach in Streifen schneiden.

Den gelben eingelegten Rettich in feine Streifen schneiden.

Wenn der Reis gekocht ist, etwas abkühlen lassen und dann in eine große Schüssel geben. Mit etwas Salz, Sesamöl, und Sesam bestreuen und am besten mit den Händen (Einweg Handschuhe) vermengen.

Auf die Sushimatte ein Nori Blatt legen und etwas Reis darauf verteilen. Die vorbereiteten Zutaten mittig auf dem Reis platzieren und die Sushimatte fest rollen. Mit Sesamöl bestreichen und Sesam darauf streuen. In mundgerechte Stücke schneiden.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 16.03.2021, 18:45 Uhr