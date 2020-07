Dieses Rezept kommt von Stephan Lück, vom Ernährungwerk in Köln .

Zutaten: (für 5 kleine Gläser)

500 g Süßkirschen

20 g frischer Ingwer

150 g Kokosblütenzucker

30 g Butter

1 mittelgroße Gemüsezwiebel

80 ml Balsamico

50 g Grüner Pfeffer

1 TL Salz

1 gehäufter TL scharfes Chilipulver

5 kleine Schraubgläser

Zubereitung:

Kirschen waschen, entstielen, entkernen und in eine Schüssel geben. Ingwer schälen, in kleine Stücke schneiden und zu den Kirschen geben. Zwei Drittel des Kokosblütenzuckers über den Kirschen verteilen und ziehen lassen, bis der Zucker sich weitgehend aufgelöst hat. In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen, würfeln und in geschmolzener Butter in einem Topf anschwitzen. Den restlichen Kokosblütenzucker dazugeben und leicht karamellisieren lassen. Die gezuckerten Kirschen mit den Ingwerstücken zu den Zwiebeln geben, mit Balsamico ablöschen und etwa 20 Minuten köcheln lassen. Mit grünem Pfeffer, Salz und Chilipulver würzen. Noch einmal kurz aufkochen lassen, vom Herd nehmen und pürieren. Das noch heiße Chutney in saubere Schraubgläser abfüllen, abkühlen lassen und im Kühlschrank aufbewahren.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 08.07.2020, 18:45 Uhr