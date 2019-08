Ein Rezept von Alina Klügling, aus dem Café Merci in Bad Soden am Taunus

Zutaten für 4 Portionen:

1 Ei

25 g Mehl

1 Pk. Vanillezucker

½ TL Backpulver

1 Becher Sahne

evtl. Sahnesteif

250 g Magerquark

2 Pck. Vanillezucker

Puderzucker

250 g Erdbeeren

½ Zitrone

evtl. Pistazien

Zubereitung:

Ei trennen und Eiweiß steif schlagen. Zucker und Vanillezucker in den Eischnee einrühren. Eidotter unterheben und anschließend das gesiebte Mehl und das Backpulver zugeben (Achtung! Nach Zugabe des Mehls nicht mehr zu lange rühren). Den Biskuitteig in eine gefettete und bemehlte Form geben. Die Form sollte aufgrund der kleinen Teigmenge nicht zu groß sein, sonst wird der Boden zu trocken. Bei 150°C Umluft (160-165°C Ober- und Unterhitze) ca. 7-10 Min. backen. Am besten eine Stäbchenprobe machen. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen.



Für die Käsesahne den Quark mit dem Puderzucker verrühren. Hier kann man nach eigenem Belieben süßen (ich nehme ca. 3 EL). Sahne mit zwei Päckchen Vanillezucker aufschlagen. Sahne unter den Quark heben. Wer für gewöhnlich die Sahne mit Sahnesteif schlägt, kann das natürlich machen. Ich mag den Geschmack ohne lieber. Mein Tipp fürs Sahneschlagen: Sahne 20 Min. vorher ins Gefrierfach stellen. Schüssel und Schläger mit dazu oder in den Kühlschrank. Alles muss auf jeden Fall sehr, sehr kalt sein. So klappt d [PDF - 181kb] as bei mir immer. Für das Fruchtpüree 125 g Erdbeeren mit dem Zitronensaft einer halben Zitrone und drei TL Puderzucker pürieren. Die restlichen 125 g Erdbeeren klein schneiden und unter das Püree heben (man kann hier natürlich alternativ jede erdenkliche Obstsorte verwenden).



Nun wird alles in Gläser geschichtet. Ich gehe folgendermaßen vor: Erdbeerpüree, Käse-Sahne, Biskuit (klein gezupft), dünne Schicht Käse-Sahne und zum Schluss ein Klecks Erdbeerpüree. Ich dekoriere das Ganze abschließend mit ein paar Pistazienkernen.



Kann sofort verzehrt werden oder man stellt es für ein paar Stunden noch kühl.

Weitere Informationen Download Kuchen im Glas: Käsesahne mit Erdbeeren [PDF - 181kb] Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 06.08.2019, 18:45 Uhr