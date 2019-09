Ein Rezept von Sybille Schönberger, Fernsehköchin aus Mörfelden-Walldorf

Zutaten:

500 g lila Kartoffeln

1 Schalotte

1 Teelöffel Senf

1 EL gehackte Petersilie

100 ml Geflügelbrühe

100 ml Rapsöl kalt gepresst

70 ml weißer Balsamicoessig

Zubereitung Kartoffeln:

Die Kartoffeln in reichlich gesalzenem Wasser gar kochen, schälen und in Scheiben schneiden. Die Schalotten in feine Würfel schneiden und mit den restlichen Zutaten verrühren. Die Marinade nun behutsam mit den Kartoffeln vermengen.

Zutaten Steinpilze

300 g Steinpilzscheiben

1 kleine Zwiebel in feine Würfelchen

Salz/Pfeffer

Butterschmalz zum Braten

Zubereitung Steinpilze:

Die Steinpilzscheiben in Butter goldbraun braten, die Zwiebelwürfelchen dazu geben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zu guter Letzt

Die goldbraunen Steinpilze mit etwas gemischtem Blattsalat und dem lila Kartoffelsalat anrichten und genießen!



Wer es asiatisch mag, gibt statt der Petersilie frischen Koriander, etwas Chili, 2 EL Sesamöl und eine kleinen Spritzer Sojasauce an den Kartoffelsalat. Dazu gebratene Garnelen und etwas Mango - ein Träumchen!

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 04.10.2019, 18:45 Uhr