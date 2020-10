Ein Rezept von Ratgeber-Autorin Nora Mahmoud für eine Portion.

Zutaten:

1 große Zucchini

40 g getrocknete Tomaten

2 EL Tomatenöl oder Olivenöl

Etwas Zitronensaft

Salz & Pfeffer

50 g Feta

Zubereitung:

Mit dem Spiralschneider eine große Zucchini in Späne schneiden. In einem Topf mit kochendem Salzwasser für zwei bis drei Minuten bissfest garen. Abschütten und gut abtropfen lassen. Die getrockneten Tomaten hacken und sie dann mit Öl in eine Schüssel geben. Die abgetropften Zucchininudeln dazugeben. Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken und zum Schluss den Fetakäse draufstreuen.

Schnell, einfach und richtig lecker – ob als Hauptspeise oder Beilage, die Zucchini-Spaghetti mit getrockneten Tomaten und Feta sind der perfekte Low Carb-Genuss.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 05.10.2020, 18:45 Uhr