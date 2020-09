Dieses Rezept für vier Portionen kommt von Francesco Pinto, Pinsa Imperium, Bad Wildungen.

Zutaten:

800 g „00“ Weizenmehl

150 g Reismehl

50 g Sojamehl

700 ml kaltes Wasser

5 g Trockenhefe

20 g Olivenöl

50 g Grieß

Zubereitung:

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Alle Zutaten (außer Öl) in einer Schüssel mit einem Löffel vermengen. Den Teig danach auf der Arbeitsplatte kneten, bis ein kompakter Teig entsteht. Teig wieder in die Schüssel geben und mit dem Messer in Stücke schneiden. Öl und den Rest des Wassers zum Teig geben und wieder kneten. Den Teig 15 Minuten in der Schüssel ruhen lassen. Die Arbeitsfläche mit etwas Mehl bestäuben und den Teig umgekehrt auf die Platte legen. Die Ränder des Teiges nach und nach an den Enden innen ziehen, bis man eine Kugel hat. Den Teig danach zugedeckt aufgehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt. Dann den Teig 24 - 72 Stunden in den Kühlschrank stellen. Arbeitsfläche mit Grieß bestäuben. Aus dem Teig vier Kugeln formen und diese mit den Fingerspitzen zu einem ovalen Fladen flach drücken.

Süße Variante: Die Süße „Pinsa Capitolium“

Zutaten (Menge je nach Geschmack):

Pinsa-Teig

Apfelkompott

Zimt

Puderzucker

Zubereitung:

Pinsa im Ofen ca. 5 Min. backen. Danach mit Apfelkompott bestreichen und mit Zimt und Puderzucker bestäuben.

Die pizza-ähnliche „Pinsa Cicero“

Zutaten (Menge je nach Geschmack):

Pinsa-Teig

Tomatensoße

Mozzarella

Rucola

Parmaschinken

Pecorino-Käse

Zubereitung:

Pinsa im Ofen 2 Min. vorbacken. Dann mit Tomatensoße sowie Mozzarella belegen und im Ofen fertig backen. Anschließend Pinsa mit Rucola sowie Parmaschinken belegen und Pecorino-Käse darauf reiben.

Die feine-herzhafte „Pinsa Vespasian“

Zutaten (Menge je nach Geschmack):

Pinsa-Teig

Mozzarella

Zucchini

Lachs

Ricotta

Sesam

Zubereitung:

Pinsa im Ofen 2 Min. vorbacken. Dann mit Mozzarella und Zucchini belegen. Im Ofen fertig backen. Anschließend mit Lachs belegen und Ricotta mit Hilfe eines Spritzbeutels auf der Pinsa verteilen. Am Ende mit etwas Sesam bestreuen.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 16.09.2020, 18:45 Uhr