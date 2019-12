Köstliche Weihnacht: Polen - Piroggen in roter Bete Brühe (2) [Videoseite]

Piroggen in roter Bete Brühe

Ein Rezept aus dem Restaurant „Zum Nussbaum“ in Frankfurt.

Zutaten Rote Beete Essenz:

1 kg Rote Beete

4 Knoblauchzehen

4 Lorbeerblätter

6 Pimentkörner

1 l Wasser

Zubereitung:

Die rote Beete waschen, in grobe Scheiben schneiden und in ein großes Glas geben. Dann die Lorbeerblätter und die Pimentkörner hinzugeben. Die Knoblauchzehen mit der Hand flach drücken und auch diese dazu geben. Das Wasser zum Kochen bringen und die Zutaten mit dem kochenden Wasser aufgießen. Den Sud zum Durchziehen für 5 Tage in den Kühlschrank stellen.

Vor dem Anrichten die Flüssigkeit über ein Sieb in einen Topf gießen, die Essenz einfach erhitzen und in Suppenschalen oder –tellern anrichten.

Zutaten (Maultaschen-Teig):

1/2 kg Weizenmehl

1 Glas heißes Wasser

1 EL ÖL

1 Zwiebel

1 Glas (zum Ausstechen des Teigs)

Zutaten (Füllung):

1 kg Weichkäse

1/2 kg Kartoffeln (mehlig kochend)

Bund Petersilie

Zubereitung (Füllung):

Kartoffeln kochen, zerdrücken und mit Käse vermischen. Zwiebel klein schneiden, anbraten und untermengen.

Zubereitung (Maultaschen-Teig):

Mehl, Wasser, Öl mischen und zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig mit einem Nudelholz ausrollen und z. B. mit einem Glas mit breiter Öffnung kreisrund ausstechen. Dann etwas Füllung in die Mitte geben und den Rad mit einer Gabel vorsichtig fest drücken. Die Maultaschen für 2 Minuten in kochendes Wasser geben und mit geschmolzenen Zwiebeln servieren.

Weitere Informationen Kontakt Zum Nussbaum

Schwanheimer Ufer 150

60529 Frankfurt

Tel.: 069 66367999

Web: www.zum-nussbaum-frankfurt.de Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Download Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 03.12.2019, 18:45 Uhr