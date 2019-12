Dieses Rezept kommt von Julia Trotzki, Barkeeperin aus Frankfurt

Zutaten:

700 ml Rotwein

1 Zitrone oder Orange

4 Gewürznelken

2 Sternanis

2 Zimtstangen

etwas Piment

4 EL Rohrzucker

Zubereitung:

Die Zitrone oder Orange in Scheiben schneiden und mit Wein, Gewürznelken, Zimtstangen, Piment und Zucker in einen Topf geben. Den Glühwein erhitzen – auf keinen Fall kochen lassen! Am besten zugedeckt eine Stunde ziehen lassen und vor der Verwendung erwärmen und durch ein Sieb in die Becher abgießen.

Alkoholfreie Variante:

Ersetzen Sie den roten Wein einfach durch dunklen Trauben- oder auch Kirschsaft.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 19.12.2019, 18:45 Uhr