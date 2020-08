Dieses Rezept kommt von Dr. Stephan Lück, Ernährungswerk Köln.

Zutaten:

150 g Wassermelone

1 Pfirsisch

4 Eiswürfel

1 EL Ahornsirup

6 Minzblättchen

Zubereitung:

Die Melone aufschneiden und das Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Die Kerne müssen nicht extra entfernt werden. Den Pfirsisch waschen, entkernen und vierteln. Zusammen mit 4 Eiswürfeln, 1 EL Ahornsirup und 6 Minzblättchen fein pürieren. In 2 Gläser (bzw. in zwei kleine Fläschen mit Schraubverschluss) geben und mit einem Stückchen Pfirsisch oder Melone und mit einem frischen Minzblättchen garnieren.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 19.08.2020, 18:45 Uhr