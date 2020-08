Dieses Rezept für 2 Portionen kommt von Nora Mahmoud.

Zutaten:

1 Ciabatta-Brot

3 EL Olivenöl

250 g Cocktailtomaten

1 Gurke

2 Knoblauchzehen

1 Handvoll Basilikum

italienische Kräuter (getrocknet)

Salz und Pfeffer

1 Laib Mozzarella

Zubereitung:

Ciabatta würfeln. 2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die Ciabatta-Würfel darin bei mittlerer Hitze rösten, bis sie schön kross sind. Immer mal wieder wenden. Tomaten und Gurke waschen. Tomaten halbieren. Gurken in Würfel schneiden. Knoblauchzehen fein hacken. Mit Olivenöl, Kräutern sowie Salz und Pfeffer vermischen. Tomaten und Gurkenwürfel in die Sauce geben und gut vermischen. Mozzarella abgießen und mit den Fingern in Stücke zupfen. Zum Salat geben. Abwechselnd Ciabatta-Würfel sowie Salat vermischen und mit Basilikumblättern bestreuen.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 20.08.2020, 18:45 Uhr