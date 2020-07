Dieses Rezept für 6 Portionen kommt von Dr. Stephan Lück, Ernährungswerk Köln.

Zutaten:

250 g Spaghetti

1 Zwiebel

400 g TK-Spinat (feingehackt)

2 Eier

200 g Frischkäse

2 EL Basilikum gehackt

6 Cocktailtomaten

Salz, Pfeffer, Muskat

Zusätzlich:

1 Muffinbackblech

Zubereitung:

Die Spaghetti in kochendem Salzwasser nicht ganz bissfest garen. Zwiebel schälen und fein würfeln. TK-Spinat auftauen lassen und ausdrücken. Backofen auf 180° C (Gas: Stufe 2, Umluft: 160° C) vorheizen. Spinat mit den Zwiebelwürfeln in etwas Öl kurz dünsten und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Mit den vorgegarten Spaghetti vermischen und die Spaghetti-Spinat-Masse zu Nestern aufdrehen. Die Förmchen des Muffinblechs einfetten und die Masse hinein geben. Frischkäse und Eier verrühren. Basilikum, Salz und Pfeffer dazugeben. Frischkäse-Ei-Mischung auf den Nestern verteilen. Jeweils 1 Tomate in die Mitte der Nester setzen. Im Backofen auf mittlerer Schiene ca. 20 Minuten bei 180° C backen.

