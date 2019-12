Dieses Rezept kommt von Ernährungswissenschaftler Dr. Stephan Lück

Zutaten:

1 kleiner Spitzkohl

250 g Hackfleisch

1 - 2 Kartoffeln (festkochend)

¼ l Gemüsebrühe

1 Zwiebel

½ TL Kreuzkümmel

½ TL Kurkuma

Pfeffer und Salz

Öl zum Braten

Zubereitung:

Den Spitzkohl halbieren, vom Strunk befreien und klein schneiden. Zwiebel würfeln. Öl in einem großen Topf erhitzen. Die Zwiebel anbraten und den feingeschnittenen Kohl dazugeben. Kurz anrösten. Mit Gemüsebrühe ablöschen und 15 Minuten schmoren. Anschießend mit Salz und Pfeffer, Kreuzkümmel und Kurkuma abschmecken. Kartoffeln schälen und fein würfeln. Die Kartoffelwürfel zum Kohl in den Topf geben und 10 Minuten garen. Zum Schluss in einer Pfanne gebratenes und mit Pfeffer und Salz gewürztes Hackfleisch dazugeben.



Tipp: Hackfleisch kräftig und portionsweise anbraten, damit kein Wasser, dafür aber Röstaromen entstehen.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 16.12.2019, 18:45 Uhr