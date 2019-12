Dieses Rezept kommt von Ernährungswissenschaftler Dr. Stephan Lück

Zutaten:

1 kleiner Spitzkohl

250 g Hackfleisch

1 - 2 Kartoffeln (festkochend)

¾ l Gemüsebrühe

1 Zwiebel

½ TL Kreuzkümmel

½ TL Kurkuma

Pfeffer und Salz

Öl zum Braten

Zubereitung:

Spitzkohl halbieren, vom Strunk befreien und klein schneiden. Zwiebel würfeln. Öl in einem großen Topf erhitzen. Die Zwiebel anbraten, den feingeschnittenen Kohl dazugeben und kurz anrösten. Mit ¼ Liter Gemüsebrühe ablöschen und 15 Minuten schmoren. Anschließend mit Salz und Pfeffer, Kreuzkümmel und Kurkuma abschmecken. 1 - 2 festkochende Kartoffeln schälen und fein würfeln. Die Kartoffelwürfel zum Kohl in den Topf geben und 10 Minuten garen. Anschließend mit ½ l Gemüsebrühe aufgießen. Zum Schluss Hackfleischbällchen formen und scharf in einer Pfanne anbraten und zur Suppe geben.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 16.12.2019, 18:45 Uhr