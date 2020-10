Ein Rezept von Nils Grün.

Zutaten:

zwei große Süßkartoffeln

2 EL Pflanzenöl

35g frische Milch 3,5%

1/2 TL Senf

gutes Kürbiskernöl

ein Spritzer Zitronensaft

eine Handvoll Zuckerschoten

2 EL Kürbiskerne

frischer Koriander

Süßkartoffelchips

FLOR DE SAL ROMERO (für die Süßkartoffeln)

FLOR DE SAL CHILI (für die Mayo)

FLOR DE SAL ASIA (für`s crunchy Topping)

Zubereitung:

Süßkartoffeln waschen, dünn schälen (Schalen aufheben!) und in 0,5 cm große Würfel schneiden. Die Würfel in einer Pfanne bei mittlerer Hitze in Pflanzenöl anbraten, mit FLOR DE SAL ROMERO würzen und beiseite stellen.• Für die Kürbiskern-Mayonnaise Milch und Senf in einem hohen Mixbecher kurz mit dem Pürierstab vermengen, dann nach und nach das Kürbiskernöl untermixen. Den Pürierstab dabei immer wieder leicht in die Höhe ziehen, bis eine cremige Mayonnaise entsteht. Zum Schluss mit FLOR DE SAL CHILI und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken. Die Mayo gern noch mit einem Löffel Naturjoghurt verfeinern. Das macht die Angelegenheit ein wenig "leichter".

Die Kübiskerne ohne Öl in einer beschichteten Pfanne rösten, bis sie köstlich duften und leicht gebräunt sind. Erst dann einen Esslöffel Kürbiskernöl und etwas FLOR DE SAL ASIA zugeben und gut vermengen, sodass die Kürbiskerne gleichmäßig mit dem Salz überzogen sind. Durch das Öl haftet das Salz besser. Das funktioniert übriges auch wunderbar mit Nüssen und ist ein sehr leckerer Snack.

Beim Topping dürft ihr nun kreativ werden! Alles, was das Herz begehrt und der Kühlschrank hergibt, darf mit von der Partie sein. Wir haben uns für fein geschnittene frische Korianderblättchen, in dünne Streifen geschnittene rohe Zuckerschoten, Kürbiskerne und knusprige Kartoffelschalen entschieden. Für letztere die Süßkartoffelschalen mit einem Salz eurer Wahl in einer Pfanne mit wenig Öl knusprig rösten. Das funktioniert übrigens auch prima im Backofen.

Nun die ganzen leckeren Zutaten in folgender Reihenfolge in einem tiefen Teller anrichten: Zuerst die Süßkartoffelwürfel hineingeben und im Zickzack mit ein wenig Kürbis-Mayo verzieren. Danach die Toppings eurer Wahl darauf drapieren und die leckerer Bowl genießen.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 26.10.2020, 18:45 Uhr