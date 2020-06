Ein Rezept von Jennifer und Nathalie Dienstbach aus dem Restaurant "Le Deux Dienstbach" in Wiesbaden. Zubereitungszeit: 30 Minuten (plus zwei bis drei Stunden Kühlzeit)

Zutaten:

Für den Teig:

2 Eigelb

4 EL kaltes Wasser

1 Vanilleschote

350 g Mehl

160 g Zucker

250 g Butter

1 Prise Salz

Für die Zitronencreme:

6 Eigelb

6 Eier

360 g Zucker

360 ml Zitronensaft

Abrieb von zwei unbehandelten Zitronen

370 g Butter

Für den Eischnee:

4 Eiweiß

230 g Puderzucker

1 Zitrone

2 EL Wasser

Zubereitung:

Boden:

In einer kleinen Schüssel Eigelb, Wasser und Vanille mischen und beiseite stellen. In einer zweiten Schüssel Mehl, Zucker und Salz mischen. Die Butter einkneten bis es einen gleichmäßigen Teig ergibt. Danach die Ei-Mischung hinzufügen, gut durchkneten und den Teig zu einer Kugel formen. In Klarsichtfolie wickeln und 30 Minuten in den Kühlschrank legen.

Nach den 30 Minuten den Teig auf der mit Mehl bestreuten Arbeitsplatte ausrollen. Eine Tarte-/Quicheform mit Butter einfetten und den Teig hineinlegen, möglichst ohne zu drücken. Der Rand sollte 1,5 bis 2 Zentimeter (eine Fingerbreite) hoch sein. Die Form inklusive Teig für 15 Minuten in die Gefriertruhe legen.

Zwischenzeitlich den Backofen auf 190 Grad vorheizen und den Teig für 25 bis 30 Minuten backen bis er goldbraun ist. Danach kurz abkühlen lassen und in eine mit Backpapier ausgekleidete Springform legen.

Zitronencreme & Eischnee:

In einem Topf alle Zutaten mischen und auf dem Herd bei mittlerer Hitze erwärmen. Dabei regelmäßig rühren, bis das Eigelb stockt und eine feste Masse ergibt. Vom Herd nehmen und durch ein grobmaschiges Sieb laufen lassen.

Puderzucker, Zitronensaft und Wasser in einen Topf geben und erhitzen, bis sich alles auflöst. Das Eiweiß steif schlagen und dann den heißen Zitronensirup unter stetigem Rühren dazugeben. Den Eischnee jetzt auf die durchgekühlte Zitronencreme geben und die Spitzen flammbieren. Ausdekorieren mit zum Beispiel kandierten Orangenscheiben und Physalis.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 08.06.2020, 18:45 Uhr