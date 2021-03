Rezepte von Miguel Alvaro Linan vom Restaurant Yumas in Frankfurt.

Tortilla Wrap Filet de Res

Tortilla Wrap Alambre

Tortilla Wrap Chococo

Zutaten:

Pico de Gallo:



4 große Tomaten

½ weiße Zwiebel

½ rote Zwiebel

5 Stängel Koriander

1 Knoblauchzehe

1 grüne Jalapeño ( wer es scharf mag)

1 Limette

½ TL Salz

½ TL grobe Pfeffer

Bohnencreme:



500 g Wachtelbohnen (Trockengewicht)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 TL Salz

½ TL geschroteter Pfeffer

Man kann natürlich auch fertiges Bohnenmus kaufen, wenn man es nicht selbst zubereiten möchte.

Filet Verdura:



1 grüne Paprika

½ Zwiebel

300 g Rinder Filet

½ TL Salz

½ TL Grobe Pfeffer

Butter zum Braten

Allgemein:



200 g geriebener Provolone Käse

2 Tortilla, 25 cm

Zubereitung:

Pico de Gallo:

Die Tomaten in kleine Würfel schneiden. Die Zwiebeln von ihrer Schale befreien und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Die Jalapeño Chili wird geputzt und auch in kleine Würfel geschnitten. Wer es nicht so scharf mag, entfernt die Kerne und die Membrane. Den Koriander sowie die Knoblauchzehe sehr fein hacken und mit den restlichen Zutaten in einer Schüssel mischen. Mit dem Saft einer Limette, Salz und Pfeffer wird das Pico de Gallo abgeschmeckt.

Bohnencreme:

Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und klein hacken. Die Bohnen mit dem Wasser in einen großen Topf geben. Zwiebel und Knoblauch hinzufügen. Die Bohnen kochen bis sie weich sind, abschütten und das Kochwasser aufbewahren. Beim Pürieren der Bohnen nach und nach das Kochwasser dazugeben, bis es eine cremige Masse ist.

Filet Verdura:

Die Paprika putzen und in lange Streifen schneiden. Zwiebel und Rindfleisch ebenfalls in Streifen schneiden. Zwiebel und Paprika in Butter andünsten. Die Rinderstreifen in einer Pfanne mit Butter braten und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluss alle Zutaten mischen.

Die Tortilla an einer Stelle bis zur Mitte einschneiden. Der linke Teil neben dem Schnitt wird mit Käse belegt. Oberhalb des Käses belegen wir einen Teil mit Filet Verdura. Den rechten Teil neben dem Einschnitt bestreichen wir mit der Bohnencreme, den letzten freien Teil darüber mit der selbstgemachten Pico de Gallo.

Wir beginnen mit dem Falten von links unten und falten den Käse auf das Filet Verdura, danach falten wir weiter auf unser Pico de Gallo und schließen mit der Bohnencreme ab. Den gefalteten Wrap legen wir je nach Knusperwunsch crica vier bis fünf Minuten auf einen Grill oder in eine Pfanne.

Zutaten:

Alambre:



1 rote Parika

1 grüne Paprika

1 Zucchini

2 Zwiebel

Olivenöl zum Braten

1 TL Cayenne Pfeffer

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Salz

½ TL Pfeffer

2 Chili Schoten (wer es scharf mag)

Gegrillte Avocado:



2 Avocados

½ fein gehackte Knoblauchzehe

etwas Butter

Salz und Pfeffer

3 Stängel Koriander

Allgemein:



200 g geriebenen Gouda Käse

2 Tortillas, 25 cm

300 g Sour Cream

Zubereitung:

Alambre:

Die Paprika, Zucchini und Zwiebeln putzen und in lange Streifen schneiden.

Die Streifen in eine heiße Pfanne mit Öl geben und anbraten bis eine schöne Röstung zu sehen ist. Mit den entsprechenden Gewürzen und bei Bedarf Chili, abschmecken und verfeinern.

Gegrillte Avocado:

Die Avocados halbieren, den Kern entfernen. Mit einem Löffel das Fruchtfleisch schön herauslösen, dass die Avocados noch ihre Form haben. Das Fruchtfleisch länglich in Streifen schneiden.

In einer Pfanne werden Butter und Knoblauch erhitzt, dazu werden die Avocadostreifen gebraten und mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Abschließend wird es mit Koriander garniert.

Die Tortilla an einer Stelle bis zur Mitte einschneiden. Der linke Teil neben dem Schnitt wird mit Käse belegt. Oberhalb des Käses belegen wir einen Teil mit Alambre. Den rechten Teil neben dem Einschnitt bestreichen wir mit der Sour Cream, den letzten freien Teil darüber mit der gegrillten Avocado.

Wir beginnen mit dem Falten von links unten und falten den Käse auf das Alambre, danach falten wir weiter auf unsere gegrillte Avocado und schließen mit der Sour Cream ab. Den gefalteten Wrap legen wir je nach Knusperwunsch circa vier bis fünf Minuten auf einen Grill oder in eine Pfanne.

Zutaten:

50 g Cocos Creme

50 g Frischkäse cremig

1 Orange

20 g Schoko Kuvertüre

20 g gehobelte Mandeln

10 g Kokosnuss Flocken

200 g Ananas

Zubereitung:

Die drei reifen Ananas-Scheiben in einer heißen Pfanne braten und mit braunem Zucker karamellisieren. Danach mit Honig bestreichen.

Die Tortilla an einer Stelle bis zur Mitte einschneiden. Die Cocos Creme mit dem Frischkäse vermengen und die Tortilla bestreichen. Die gerösteten Mandeln darauf verteilen. Das erste Viertel links des Einschnittes bleibt frei, darüber wird die karamellisierte Ananas verteilt. In das rechte, obere Viertel verteilen wir die gehackte Schokolade. In dem Viertel rechts des Einschnittes verteilen wir Cocos Flocken und beträufeln diese mit frischem Orangensaft.

Der Tortilla wird Viertel für Viertel zusammengefaltet, wir beginnen links neben dem Einschnitt und Falten im Uhrzeigersinn weiter. Die zusammengefaltete Tortilla geben wir für drei bis fünf Minuten in die Pfanne oder auf einen Grill.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 15.03.2021, 18:45 Uhr