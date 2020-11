Dieses Rezept kommt von Julia Bernhard aus Friedberg-Dorheim.

Zutaten:

500 g Süßkartoffeln

400 g gehackte Tomaten

Ein paar Blätter Basilikum

2 Knoblauchzehen

100 ml Sahne

125 g Mozzarella

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Süßkartoffeln in Scheiben schneiden und kurz ankochen. Aufpassen, dass sie nicht dabei zerfallen.

Die gekochten Süßkartoffeln in eine Auflaufform geben, die gehackten Tomaten, den Basilikum, den klein geschnittenen Knoblauch und die Sahne dazu geben und den Mozzarella darüber geben. Mit Salz und Pfeffer würzen. In den Ofen bei 200 Grad, bis der Käse schön zerlaufen ist – fertig.

