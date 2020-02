Dieses Rezept kommt von Kuchenblogger Tobias Müller.

Zutaten Muffinteig (für ca. 12 - 14 Stück):

120 ml Kaffee, frisch gebrüht

1 1/2 TL Instant Espresso Pulver

120 ml Milch

190 g Mehl Typ 405

30 g Kakaopulver

2 TL Backpulver

115 g Butter

100 g Rohrohrzucker

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Ei

Zutaten Frosting:

250 g Puderzucker

225 g Butter, zimmerwarm

1 TL Anis, gemahlen

125 g Frischkäse

Material:

1 Muffinblech

Papierförmchen

Spritzbeutel

Sterntülle

Zubereitung Muffins:

Zunächst heizen Sie Ihren Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vor und kochen eine kleine Tasse (120 ml) Kaffee. Das Instant Espressopulver lösen Sie in dem heißen Kaffee auf. Gießen Sie nun die Milch dazu und verrühren sie. Lassen Sie dieses Getränk abkühlen.

Währenddessen mischen Sie das Mehl, den Kakao sowie das Backpulver in einer Schüssel und stellen es beiseite. Nun die Butter mit dem Zucker, dem Rohrohrzucker, dem Vanillezucker sowie der Prise Salz so lange aufschlagen, bis Sie eine cremige Konsistenz erhalten. Nun rühren Sie das Ei unter die Masse. Rühren Sie jetzt die Mehlmischung und den abgekühlten Kaffee abwechselnd unter den Teig.

Fetten Sie nun das Muffinblech ein oder legen es mit den Papierförmchen aus. Füllen Sie den Teig zu ¾ in die Muffinförmchen. Schieben Sie die Muffins in den Ofen und backen sie auf der mittleren Schiene für 20 - 25 Minuten. Nach dem Backen sollten Sie die Muffins kurz in der Form abkühlen lassen und anschließend zum vollständigen Erkalten auf ein Kuchengitter stellen.

Zubereitung Frosting:

Schlagen Sie die weiche Butter zusammen mit dem Puderzucker und dem Anispulver cremig auf. Schlagen Sie nun den Frischkäse unter die Masse. Geben Sie das Frosting in einen Spritzbeutel mit Sterntülle (oder Tülle nach Ihrem persönlichen Geschmack) und dressieren Sie das Frosting auf die Muffins dressieren. Zum Abschluss noch mit romantischen Zuckerherzen dekorieren.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 13.02.2020, 18:45 Uhr