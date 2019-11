Genau das richtige in der kalten Jahreszeit. Diese vegane Köstlichkeit kommt aus dem Suppenglück in Frankfurt.

Zutaten (für 4 Personen):

1 - 2 Zwiebeln

2 EL Öl

2 Karotten

3 mittelgroße Süßkartoffeln

1,5 TL Salz

¼ TL Pfeffer

¼ TL Chili

1 cm großes Stück Ingwer

1 gestrichener TL Kurkuma

1 gestrichener TL Curry

Wasser

250 ml Kokosmilch

2 EL Balsamico

Saft einer halben Zitrone

2 EL Zimtcroutons

1 EL Granatapfel

Frische Minze

Zubereitung der Suppe:

Die Zwiebeln grob schneiden und in einem Topf mit dem Öl goldbraun anbraten. Anschließend die vorher geschälten und grob geschnittenen Karotten dazugeben und kurz mitanbraten. Die Süßkartoffeln schälen, in große Stücke schneiden und im Anschluss zum Anschwitzen mit in den Kochtopf geben. Im nächsten Schritt wird das Gemüse mit der halben Menge an Salz, Pfeffer und Chili vorgewürzt. Um das Ganze abzurunden, wird nun geriebener Ingwer, Kurkuma und Curry hinzugefügt. Als nächstes wird so viel Wasser aufgefüllt bis das Gemüse etwa 2 cm bedeckt ist. Mit den restlichen Gewürzen (Salz, Pfeffer und Chili) nachwürzen und die Suppe zum Kochen bringen. Nun die Suppe bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten weiterköcheln lassen bis das Gemüse weich ist. Als nächstes wird unter Zugeben der Kokosmilch alles püriert. Zum Schluss wird die Suppe mit etwas Balsamico und frischer Zitrone verfeinert. Für das gewisse Extra wird zum Anrichten die fertige Suppe in eine Schale gefüllt und mit Zimtcroutons, Granatapfel und frischer Minze getoppt.

Zubereitung der Zimtcroutons:

Weißbrot in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl unter Rühren von allen Seiten goldbraun anbraten. Zum Schluss mit Salz, Pfeffer und Zimt würzen und kurz abkühlen lassen.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 19.11.2019, 18:45 Uhr