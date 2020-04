Das Rezept für vier Personen kommt von Klaus Bramkamp, Küchendirektor des Intercontinental Hotels in Frankfurt.

Zutaten:

1 Paket Asia-Glasnudeln (circa 150 g)

1 kleine rote Zwiebel

250 g Karotte

150 g Frühlingslauch

1 Esslöffel fein gehackter Ingwer

4 cl Sojasauce

Saft von einer halben Zitrone

1 Teelöffel Sesamöl

1 kleiner Bund Koriander, grob geschnitten mit Stielen

Pfeffer, kein Salz

wenn vorhanden ein paar geröstete Erdnüsse

½ Teelöffel Zucker

Zubereitung:

Asianudeln in doppelter Menge Wasser als angegeben garkochen, abschütten.

Wichtig: Kochwasser nicht wegschütten!

Karotten schälen und in feine Streifen schneiden, Zwiebeln ebenfalls in feine Streifen schneiden. Frühlingslauch gut waschen und auch in feine Streifen schneiden. Ingwer schälen und fein hacken.

Pflanzenöl (kein Olivenöl) erhitzen und Gemüsestreifen in dem heißen Öl angaren, Ingwer hinzugeben und mit Sojasauce und Nudelkochwasser auffüllen

Tipp: Nudeln und Gemüse sollten im Verhältnis 1:1 sein!

Wenn der Kochsud (Kochsud und Sojasauce) zu sehr reduzieren nochmals mit Nudelkochwasser angleichen. Nun einen halben Teelöffel Sesamöl und grob geschnittenen Koriander zugeben.

Zum Schluss feingehackte geröstete Erdnüsse und die gekochten Glasnudeln in den gekochten Asia-Gemüsesud geben.

Alles gut vermengen, mit Saft einer halben Zitrone gut beträufeln und sofort servieren.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 17.04.2020, 18:45 Uhr