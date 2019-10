Wie wäre es mal mit einer vegetarischen Bolognese-Variante? Wir haben ein leckeres Rezept für Sie.

Zutaten (für 3 Personen):

500 g Nudeln oder Zoodles (Zucchini-Nudeln)

etwas Öl zum Anbraten

1 Zwiebel

2 Stangen Sellerie

2 Karotten

2 EL Tomatenmark

500 ml Gemüsebrühe

700 ml passierte Tomaten

250 g rote Linsen

Zubereitung:

Linsen nach Packungsanleitung gar kochen. Dann Zwiebeln, Karotten und Sellerie in kleine Würfel schneiden und (ohne die Linsen) in einer Pfanne in Öl anschwitzen. Tomatenmark hinzugeben und kurz mit anschwitzen. Anschließend die Gemüsebrühe hinzufügen und kurz köcheln lassen. Passierte Tomaten hinzugeben und nach Belieben mit Salz und Pfeffer würzen. Die vorgekochten Linsen in die Soße geben und für 5 Minuten auf kleiner Stufe köcheln. Fertig! Soße und Nudeln nach Belieben mit Parmesankäse bestreuen.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 04.11.2019, 18:45 Uhr