Dieses Rezept kommt von Julia Trotzki, Barkeeperin aus Frankfurt

Zutaten:

750 ml weißer Wein (trocken)

100 g Zucker

4 Gewürznelken

10 Pfefferkörner

2 Zimtstangen

2 - 4 Kardamomstangen

1 Bio-Orange

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen Topf geben und ziehen lassen bis der Zucker sich aufgelöst hat. Die Orange in Scheiben schneiden, zum Wein geben und weitere 10 Minuten bei kleiner Hitze ziehen lassen. Durch ein Sieb in Gläser geben.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 19.12.2019, 18:45 Uhr