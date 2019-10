Dieses Rezept kommt von Monika Zarges, Natur- und Landschaftsführerin aus Oberursel.

Zutaten:

200g frische Esskastanien

150g Rote Beete (roh)

1 Orange

½ - 1 EL Tahin (Sesam Mus)

1 Handvoll Basilikum

Salz, Pfeffer, Ras el Hanout

Zubereitung:

Die geschälten Esskastanien in heißem Wasser ca. 20 Minuten garen, bis sie sehr weich sind. Das Wasser abschütten und die Esskastanien abkühlen lassen.

In der Zwischenzeit die Rote Beete kochen, schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Orange auspressen. Esskastanien, Rote Beete, Tahin, Basilikum und Orangensaft in eine Schüssel geben und alles pürieren. Nun das Ganze mit Salz, Pfeffer, Ras el Hanout würzen. Wenn die Masse noch zu fest ist, etwas Wasser dazu geben.

Sendung: hr-fernsehen, "Die Ratgeber", 04.10.2019, 18:45 Uhr