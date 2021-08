Sie schmecken nach Schokolade, Vanille oder Karamell, bestehen aber aus gerösteten Buffalowürmern oder Grillenpulver: die Insektenriegel. Sie sollen richtige Proteinbomben sein. Doch was ist dran am Insektenriegel-Hype? Auf was sollten Allergiker*innen achten und wie beurteilen Verbraucherzentralen den tierischen Snack?