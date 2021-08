Eine 10. Klasse aus Bensheim freut sich auf ihre selbst gestalteten Hoodies zum Schulabschluss. Bestellt haben sie bei der Firma AK Hoodies in Erlensee. Am Anfang erscheint alles seriös, aber nach der Abbuchung des Geldes per Vorkasse ist die Firma plötzlich nicht mehr erreichbar. Im Internet häufen sich die Beschwerden.