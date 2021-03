Allergien – Start in die Pollensaison

Schlechte Nachrichten für alle Allergiker*innen: Die Pollensaison ist schon wieder in vollem Gange. Wir wollen wissen: Was bringen Pollenflug-Apps? Wann ist eine Desensibilisierung nötig und was hilft schnell, wenn die Nase läuft und die Augen brennen?