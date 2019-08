Wir stellen Ihnen die schönsten, nicht alltäglichen Märkte Hessen vor. Für diese Märkte lohnt sich ein Ausflug in die Region erst recht. Vom "Braacher Kuckucksmarkt" bis zum "Wecke- un Worschtmarkt" in Borken, gibt es einiges zu entdecken.

Kleinmarkthalle Frankfurt

Frische Lebensmittel aller Art und aus aller Herren Länder. Exotisches, Ausgefallenes, Bekanntes und Unbekanntes – rund 60 Händler bieten an über 150 Marktständen in der Kleinmarkthalle ihre Waren an. Im Restaurant, auf der Terrasse und samstags im Schlemmergarten vor der Kleinmarkthalle werden Feinschmecker ausdrücklich zum Probieren, Genießen und Verweilen eingeladen.

Weitere Informationen Kleinmarkthalle Frankfurt

Hasengasse 5

60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069 - 21 233 696

Infos unter: www.kleinmarkthalle.de



Öffnungszeiten

Montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr, samstags von 8:00 bis 16:00 Uhr, Sonn- und Feiertags geschlossen Ende der weiteren Informationen

Trödel- und Antikmarkt Sickendorf

Alteingesessene Aussteller und Besucher kommen von Nah und Fern, um im Ambiente des Schlossparks nach antiken Dingen und Schnäppchen zu stöbern. Außer Neuware lässt sich hier alles finden! Für viele ist es zum liebgewonnenen Familienausflug geworden, welcher für Groß und Klein, Jung und Alt etwas zu bieten hat. Der Markt findet von April bis Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat statt.

Weitere Informationen Hofstraße 14

36341 Lauterbach-Sickendorf

Infos unter: www.schlosssickendorf.de



Nächster Markt

Sonntag, 4. August, 1. September, 6. Oktober | immer von 7:00 bis 16:00 Uhr



Eintritt

3,- Euro Euro für Erwachsene | 1,50 Euro ermäßigt Ende der weiteren Informationen

Landfrauenmarkt Frankenberg

Auf dem wöchentlichen Landfrauenmarkt in der Schirn des historischen Rathauses Frankenberg können die Besucher immer samstags leckere Köstlichkeiten verschiedener Anbieter probieren und erwerben. Hier werden Produkte in Liebe und nicht in Massenproduktion verarbeitet und zubereitet. Ein Wochenmarkt mit Herz – und das seit über 30 Jahren.

Weitere Informationen Rathausschirn

35066 Frankenberg (Eder)

Infos unter: www.wochenmarkt-frankenberg.de



Öffnungszeiten

samstags von 8:00 bis 12:00 Uhr



Sonderaktionen

7.8. Schaukäse

7.9. Tomaten

5.10. Erntedankfest

2.11. Schlachteessen

7.12. Plätzchen Ende der weiteren Informationen

Kram- und Viehmarkt Bad Arolsen

Der alljährlich stattfindende Traditionsmarkt ist eines der größten Volksfeste Nordhessens und lockt jährlich etwa 500.000 Besucher nach Bad Arolsen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Der Auftakt des Festes bildet der traditionelle Viehmarktsumzug am Donnerstag; Höhepunkte sind der Viehmarktsgottesdienst und das große Brillant-Höhenfeuerwerk am Sonntag. Auf dem Festgelände finden die Besucher moderne Fahrgeschäfte, zahlreiche Verkaufsstände und eine große Verbraucherausstellung für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe. Musik und Tanz sorgen für ausgelassene Stimmung und Unterhaltung der Gäste.

Weitere Informationen Festplatz Königsberg

Königsbergallee

34454 Bad Arolsen

Infos unter: www.bad-arolsen.de



Nächster Markt

Donnerstag, 8. August 2019 bis Sonntag, 11. August 2019

Eintritt: frei Ende der weiteren Informationen

Braacher Kuckucksmarkt

Von Mai bis Oktober findet an sechs Wochenenden der Kuckucksmarkt in Braach statt. Neben der gemütlichen Atomsphäre und dem vielfältigen Angebot von Leder und Wolle, Origami-Arbeiten und Vogelhäuschen, findet man auch leckere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die berühmte hessische Ahle Wurscht.

Weitere Informationen Rotenburger Straße 30

36199 Rotenburg an der Fulda

Infos unter: www.kuckucksmarkt.info



Nächsten Märkte | Ende Mai bis Ende Oktober 2019

Urlaubsmarkt mit Kinder-Spielzeug-Flohmarkt, 24. und 25. August 2019, 10:00 bis 18:00 Uhr

Ausstellung Oldtimer/ Oldtimer-Trecker, 28. und .29. September 2019, Sonntag 10:30 Uhr Zeltgottesdienst, zugleich:Flohmarkt der Landfrauen Baach

"Alles vom Keller bis unters Dach", 26. und .27. Oktober 2019, 10:00 bis 18:00 Uhr Saisonabschlussmarkt mit Lampionzug, Sonntag Lampions basteln ab 14:00 Uhr, Lampionzug um 17.15 Uhr Ende der weiteren Informationen

Flohmarkt Limburg

Schnäppchenjäger finden an über 1.000 Ständen in der Innen- und Altstadt eine Vielfalt an Nützlichem und Trödel, zehntausende Besucher versammeln sich einmal jährlich in der Innenstadt, seit über 40 Jahren schon. Alles außer Neuware – immer am ersten Sonntag im September in der Limburger Altstadt. Die Vergabe der Standplätze erfolgt an einem Tag rund zwei Monate zuvor.

Weitere Informationen Innenstadt

65549 Limburg

Infos unter: www.cityring-limburg.de/flohmarkt-vorverkauf



Nächster Markt

Sonntag, den 1. September 2019, von 8:00 bis 16:00 Uhr

Eintritt: frei Ende der weiteren Informationen

Fürstliches Gartenfest im Schloss Wolfsgarten bei Langen

Bei der Verkaufsausstellung für Gartenkultur und ländliche Lebensart präsentieren über 150 Aussteller Raritäten und Novitäten, Pflanzen und zahlreiche Dekorationsartikel für Haus und Garten. Das Schloss ist Wohnsitz der Familie des Landgrafen von Hessen und auch der Park ist eigentlich nicht frei zugänglich. Einzig an zwei Wochenenden können Besucher in den Park: nämlich im Mai zur Rhododendron-Blüte und drei Tage im September zum "Fürstlichen Gartenfest". Freitags bis sonntags am dritten Wochenende im September; der Markt kostet Eintritt.

Weitere Informationen Kreisstraße 168

63225 Langen

Infos unter: www.das-fuerstliche-gartenfest.de/wolfsgarten



Nächster Markt

"Wo Hummeln sich tummeln", Freitag, 6. Sonntag bis 8. September 2019, von 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt

Tageskarte: 17,- Euro (VVK: 15,- Euro) | Dauerkarte: 32,- Euro | Schwerbehinderte, Schüler und Studenten bis 26 Jahre (nur mit gültigem Ausweis): 15,- Euro (VVK: 13,- Euro) | Gruppen (ab 20 Personen im VVK): 15,- Euro/Person | Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen Eintritt.



Der Besucherkatalog, alle Vorträge, das Kinderprogramm sowie ein Großteil des Rahmenprogramms sind im Eintrittspreis enthalten. Eintrittskarten sind an den Tageskassen erhältlich. Ende der weiteren Informationen

Das fürstliche Gartenfest im Schloss Wolfsgarten. Bild © picture-alliance/dpa

Herbst- und Pflanzenmarkt Hessenpark

Bei einem der größten Gartenmärkte in Hessen stehen Pflanzenraritäten und botanische Besonderheiten aus der ganzen Welt im Mittelpunkt. Kenner und Liebhaber können sich bei regionalen und internationalen Ausstellern auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Pflanzenwelt begeben und dabei den einen oder anderen botanischen Schatz finden. Um 13:00 und 15:00 Uhr werden kostenlose Führungen durch das Ausstellungsgelände mit dem Veranstaltungsleiter des Pflanzenmarktes Thomas Södler angeboten.

Weitere Informationen Freilichtmuseum Hessenpark

Laubweg 5

61267 Neu-Anspach

Infos unter: www.pflanzenmarkt-hessenpark.de



Nächster Markt

Samstag, 07. September 2019

Sonntag, 8. September 2019, jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt

Es gelten die Eintrittspreise des Hessenparks Ende der weiteren Informationen

Der Herbst- und Pflanzenmarkt im Hessenpark. Bild © Pixabay

Odenwälder Kartoffelmarkt in Höchst im Odenwald

Speisen rund um die "tolle Knolle" finden sie auf der beliebten Auftaktveranstaltung der zweiwöchigen Odenwälder Kartoffelwochen. Von Kartoffelbrot, über Kartoffelknödel bis hin zu Kartoffelkuchen – örtliche Vereine und Selbstvermarkter bieten so einiges, um die Besucher zu locken. Neben heimischen Spezialitäten werden auch leckere Besonderheiten der beiden Partnergemeinden, Montmélian in Frankreich und Belotin in Tschechien, zubereitet. Der Markt findet jährlich am vorletzten Septemberwochenende statt.

Weitere Informationen Montmelianer Platz 4

64739 Höchst i. Odw.

Infos unter: www.kartoffelwochen.de



Nächster Markt

Samstag, 21. September, von 10:00 bis 18:00 Uhr bis Sonntag, 22. September, von 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: frei Ende der weiteren Informationen

Kürbismarkt Nauheim-Hünfelden

Inmitten der Kürbissaison werden Riesenkürbisse in über 200 Sorten präsentiert und verkauft. Auch Schnitzvorführungen und lustige Wettbewerbe sorgen für einen rundum gelungenen Tag in Nauheim-Hünfelden. Neben Spiel, Spaß und Unterhaltung geben Verkäufer zudem das Beste aus ihrer abwechslungsreichen Kürbisideenküche preis. Der Markt findet alljährlich an zwei Wochenenden im September statt.

Weitere Informationen Sportfeldstrasse 7

65597 Hünfelden

Telefon: 0178 7872911

Infos unter: www.hof-heckelmann.de



Eintritt: frei Ende der weiteren Informationen

Kronberger Apfelmarkt

Kronberg im Taunus war vor 200 Jahren ein Obstbauzentrum und ist seit langer Zeit für seinen besonderen Apfelmarkt bekannt. Hier präsentieren Stände mit regionalem Obst und Gemüse ihr Angebot und bieten erfrischend kulinarische Köstlichkeiten und gekelterte Säfte. Jährlich wird der begehrte Titel des "Kronberger Äppelwoimasters" vergeben, um den sich die Inhaber einzelner Streuobstwiesen bewerben. Der Markt findet am 6. Oktober im Altstadtgebiet und insbesondere rund um die Zehntscheune statt.

Weitere Informationen Katharinenstraße 7

61476 Kronberg im Taunus

Telefon: 06173 - 70 31 400

Infos unter: www.ogv-kronberg.de oder www.kronberg.de



Nächster Markt

Sonntag, 22. September 2019, von 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: frei Ende der weiteren Informationen

Hayner Töpfermarkt Dreieichenhain

Am letzten Sonntag im September bauen Keramiker aus Deutschland auf dem 36. Hayner Töpfermarkt in der mittelalterlichen Burgruine Dreieichenhains wieder ihre Stände auf. Das Angebot ist vielseitig und künstlerisch hochwertig, umfasst traditionelle Töpferwaren, sowie edle Gebrauchskeramik, Porzellan und keramische Objekte. Die Besucher erwartet herbstlich romantisches Ambiente und selbstgemachte Spezialitäten der Hayner Weiber. Der Reinerlös des Hayner Töpfermarkts kommt wie jedes Jahr sozialen oder kulturellen Projekten zugute.

Weitere Informationen Burggarten

63276 Dreieich

Infos unter: www.haynerweiber.de



Nächster Markt

Sonntag, 29. September 2019, von 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: frei Ende der weiteren Informationen

Nordhessischer "Wecke- un Worschtmarkt" in Borken

Der Borkener Wecke- un Worschtmarkt jährt sich bereits zum neunten Mal und zählt in dieser Art zu den erfolgreichsten kulinarischen Märkten in ganz Nordhessen. Überregionale Betriebe liefern das Beste von Schwein, Rind und Wild und Borkener Bäcker bieten eine nahezu unbegrenzte Brotauswahl. Mit seinen Jahrhunderte alten "Geschmacksexplosionen" und vielseitigem Rahmenprogramm sorgt der Markt für einen erlebnisreichen Tag für Jung und Alt. Er findet jährlich am letzten Sonntag des Septembers statt.

Weitere Informationen Altstadt

34582 Borken

Infos unter: www.wecke-un-worschtmarkt.de

Telefon: 05622 - 93 07 12



Nächster Markt

Sonntag, 29. September 2019, 10:00 bis 18:00 Uhr

Eintritt: frei Ende der weiteren Informationen

Mineralientage Dreieich

Alljährlich zeigen mehr als 60 Aussteller im Bürgerhaus Sprendlingen die wertvollsten Schätze aus der Welt der Mineralien, Fossilien, Edelsteine und Schmuck. Hier kommen nicht nur Sammler ins Staunen. Der Markt findet am ersten Oktoberwochenende statt und kostet Eintritt.

Weitere Informationen Bürgerhaus Sprendlingen

63303 Dreireich'

Telefon: 06103 - 38 640 60



Nächster Markt

Samstag, 05. Oktober 2019, von 10:00 bis 18:00 Uhr, bis Sonntag, 6. Oktober 2019, von 10:00 bis 17:00 Uhr

Eintritt

Tageskarte 5,- Euro | ermäßigt 2,- Euro | Familienkarte (1 Erwachsenener + 1 Kind): 6,- Euro Ende der weiteren Informationen

Oldtimer Messe Alsfeld

In der Hessenhalle in Alsfeld präsentieren alljährlich zahlreiche Anbieter Oldtimer, Traktoren, LKWs und Nutzfahrzeuge, von der kleinsten Schraube über Ersatzteile bis hin zu ganzen Maschinen. Darüber hinaus bieten neben Bekleidung, Literatur und Zubehör auch einige Modellhändler ihre voll funktionsfähigen Modelle dar.

Weitere Informationen An der Hessenhalle 1

36304 Alsfeld

Infos: www.bulldogmesse.de



Nächster Markt

Samstag, 26. Oktober bis Sonntag, 27. Oktober, von 10:00 bis 17:00 Uhr



Eintritt: 10,- Euro Ende der weiteren Informationen

Die "Kreativ Welt" in Frankfurt

Scrapbooking, Glasperlen, Wolle, Stoffe, Bastlerzubehör soweit das Auge reicht. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. "Schöne Dinge selber machen" – so das Motto der Messe mit ihren rund 400 Ausstellern. Kreative und Bastler finden sämtliches Zubehör; in zahlreichen Workshops können Gestaltungstechniken und -verfahren ausprobiert werden. Bis 2013 fand sie in Wiesbaden statt. 2014, zum 20-jährigen Jubiläum erfolgte – wegen Abriss der Rhein-Main-Hallen – der Umzug nach Frankfurt. Die Messe findet jährlich Ende Oktober, Anfang November, von Donnerstag bis Sonntag, statt. Die Messe kostet Eintritt.

Weitere Informationen Halle 1 Messegelände Frankfurt

Ludwig-Ehrhard-Anlage 1

60327 Frankfurt am Main

Infos unter: www.kreativ-welt-messe.de



Nächster Markt

Donnerstag, 31. Oktober 2019 bis Sonntag, 3. November, Donnerstag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr; sonntags von 10:00 bis 17:00



Eintritt

Tageskasse 12,- Euro | online 11,- Euro für Erwachsene Ende der weiteren Informationen

Stoffe an einem Messestand auf der "Kreativ Welt" Bild © Imago Images

Puppen- und Bärenmarkt in Eschwege

Zahlreiche Aussteller präsentieren ein beindruckendes Angebot an handgefertigten Puppen, Puppenhäusern, Teddybären und entsprechendem Zubehör. Neben dem Erwerb kostbarer Stücke können Sammler und Fans ihre Puppen direkt vor Ort reparieren lassen. Der Markt findet jährlich an einem Novemberwochenende in der Stadthalle Eschwege statt.