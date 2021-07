Da kommt man vom Einkaufen oder einem entspannten Tag am See zurück und dann das: Das Auto wurde aufgebrochen, und der Schaden ist groß. Nicht nur der Verlust von Wertgegenständen, wie Portemonnaie oder Handy, ist richtig ärgerlich. Auch Schäden am Auto sorgen für einen großen finanziellen Schaden. Wir klären, wie Sie sich schützen und wer im Schadensfalle zahlt.