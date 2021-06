Das "hessische Mittelmeer" macht auf! Ab Samstag darf im Langener Waldsee wieder gebadet werden. Ratgeber-Reporter Jens Pflüger schwimmt heute schon eine erste Runde im See und erfährt, was sich in diesem Jahr geändert hat. Tickets können zum Beispiel nur noch online gebucht werden. Was gibt es sonst noch für einen Tag am See zu beachten?