Die Briten lieben Weihnachten und sie lieben Deko. Sandra Jakobian hat in ihrem Laden "Britmania" Großbritannien nach Wiesbaden geholt. Ihr Stiefvater war viele Jahre Butler in der königlichen Familie. Daraus entstand eine besondere Vorliebe für die britische Backkunst. Sandra Jakobian zeigt uns den hochprozentigen Christmas-Cake und Cupcakes im Weihnachtslook. Dabei verrät sie, wie sie es schafft, dass die Cup-Cakes so wunderbar fluffig und saftig werden.



Rezepte:

Christmas Cake

Weihnachtliche Schokoladenmuffins