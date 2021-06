Fußball mit Abstand … und der ist garantiert beim Soccer in den Bubbles. Ein anstrengender Sport in dem riesigen Kunststoffball – schließlich wiegt die Bubble rund 12 Kilo! Wie das Spiel funktioniert, wie man vor allem wieder hochkommt, wenn man erst einmal den Boden unter den Füßen verloren hat, und warum die Spielsequenzen so kurz sind, klärt für uns Jens Pflüger vor Ort in Echzell mit einer Bubble Soccerin und ehemaligen Fußball Nationalspielerin.