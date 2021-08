Campervan-Roadtrip an die Mecklenburgische Seenplatte | Seenplatte und Kulinarik (4/5)

Eigentlich möchte sie herausfinden, was es in dieser Region für Besonderheiten zum Essen gibt. Aber bevor sie etwas essen kann, muss sie etwas fangen. Nach einer hoffentlich erfolgreichen Bootstour mit einem Fischer, gibt es für sie zwei Speisen, die man nicht überall findet. Den sogenannten „Fisch-Döner“ und bei Franzi in der Eisküche lernt sie „Eisrollen“ kennen.