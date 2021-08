Campervan-Roadtrip an die Mecklenburgische Seenplatte | Waren und Nationalpark (1/5)

Reporterin Maike Tschorn ist mit ihrem Campervan zwischen Berlin und der Ostsee an der Mecklenburgischen Seenplatte unterwegs. Einer der Seen ist die Müritz. Sie ist Deutschlands größter Binnensee. Im Müritz Nationalpark gibt es neben viel Wasser jede Menge Wald mit beeindruckender Flora und Fauna. Maike entdeckt, welche Orte man im Städtchen Waren und an der Müritz unbedingt gesehen haben muss.