Vom Bett aus, in 260 m Höhe, den Sonnenuntergang genießen…. Der Terrassen-Campingplatz in Schlierbach bietet Außergewöhnliches, um Gäste in den Odenwald zu locken. Übernachten kann man dort jetzt auch in einer „Bubble“… Die durchsichtige Blase ist von allen Seiten einsehbar und wird ohne störendes Gestänge, nur durch Luft in ihrer Kugelform gehalten.