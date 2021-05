Campingplatz am Nieder-Mooser See

Die Camping-Saison nimmt parallel zu den steigenden Temperaturen langsam an Fahrt auf. Viele freuen sich darauf, endlich wieder auf dem Camping-Platz abzuschalten. Doch auch dort gelten gewisse Corona-Auflagen. Was geht und was nicht – das schaut sich hr-Reporter Kai Fischer am Nieder-Mooser See an.