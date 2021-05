In der therapeutischen Wohngemeinschaft in der Königsteiner Straße in Frankfurt sind 13 Bewohner*innen seit etwa ein bis zwei Jahren clean. Und endlich können wieder Gruppensitzungen im Innenhof stattfinden. Wertvolle Stunden, in denen die Ex-Junkies über ihre Gefühle und Sorgen, vor allem aber über ihre Zukunftspläne sprechen können.