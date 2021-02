Podcasts liegen schwer im Trend. Es gibt sie zu allen möglichen Themen, gemacht von den unterschiedlichsten Menschen. Was halten Sie von der Idee, an einem Live-Podcast teilzunehmen? Genau damit haben sich die Erfinder von "Clubhouse" beschäftigt. Sie wollen allen Nutzer*innen ein einfaches Forum bieten, um gehört zu werden oder um einfach nur spannenden, abwechslungsreichen oder geselligen Themen zu lauschen. Aktuell gibt es die Plattform zwar nur für iPhone-User*innen, doch die Downloadzahlen sind enorm. Wegen fragwürdiger Datenschutzrichtlinien steht die "Talk Only"-App allerdings unter harter Kritik. Wir wollten wissen, was es mit dieser App auf sich hat und warum sie gerade in aller Munde ist.