Die Eisdiele „Coccola“ ist nicht nur für ihr Eis aus frischen Zutaten bekannt, sondern auch für ihre ausgefallenen Kreationen. Jetzt dürfen sogar Gäste ihre eigenen verrückten Ideen auf eine Wunschtafel schreiben. Diese landen in der Kreativabteilung und in der Produktion in Bensheim. Schaffen es Wasabi, Rucola oder Leberwurst auf die Eiskarte? Ratgeber-Reporter Jens Pflüger hat die neuesten Sorten probiert.